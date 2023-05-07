Экс-спортдир академии «Атлетико»: «Симеоне хочет, чтобы Фелиш добился успеха»

Бывший спортивный директор академии мадридского «Атлетико» Хавьер Видалес отреагировал на решение испанского клуба отпустить полузащитника Жоау Фелиша в «Челси».

«Атлетико» - это клуб, который работает как семья. Диего Симеоне не будет делать ничего, что противоречит воле руководства клуба. Тренер решил отпустить Жоау Фелиша с согласия руководства. Симеоне вместе с владельцами клуба объединены одной целью: сделать так, чтобы он добился большего успеха как в спортивном, так и в финансовом плане», - цитирует функционера Mundo Deportivo.

Напомним, сейчас дорогостоящий португалец на правах аренды выступает за «Челси». Летом он должен вернуться в испанский коллектив.