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«Челси» включился в гонке за Угарте

03 Мая 2023 • 12:44 Комментировать
Борнмут
...
Челси
06.05 17:00

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте привлёк внимание очередного топ-клуба из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Жака Тальбо, уругваец теперь также интересен лондонскому «Челси».

Источник сообщает, что в стане «пенсионеров» восхищаются талантом Угарте и ближайшим летом постараются провернуть трансфер. Напомним, что в услугах Мануэля также заинтересован «Ливерпуль».

В контракте Угарте со «Спортингом» есть сумма отступных, которая составляет 60 миллионов евро. 22-летний полузащитник провёл 28 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте
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БОРНМУТ ЧЕЛСИ
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