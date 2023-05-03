«Челси» включился в гонке за Угарте

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте привлёк внимание очередного топ-клуба из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Жака Тальбо, уругваец теперь также интересен лондонскому «Челси».

Источник сообщает, что в стане «пенсионеров» восхищаются талантом Угарте и ближайшим летом постараются провернуть трансфер. Напомним, что в услугах Мануэля также заинтересован «Ливерпуль».

В контракте Угарте со «Спортингом» есть сумма отступных, которая составляет 60 миллионов евро. 22-летний полузащитник провёл 28 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии, где не отметился ни одним результативным действием.