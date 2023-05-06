«Челси» выиграл впервые за 56 дней

«Челси», наконец, смог порадовать армию своих болельщиков. В субботу команда Фрэнка Лэмпарда отпраздновала гостевую победу над «Борнмутом».

Лондонцам на юге Англии пришлось нелегко – счёт 1:1 держался до 82-й минуты. Затем чаши весов в пользу «пенсионеров» склонили Бенуа Бадьяшиль и Жоау Фелиш. Именно они забили голы, после чего на табло горели 1:3. Именно при этих цифрах прозвучал финальный свисток рефери. Что до первого гола в составе победителей, то его автором стал Конор Галлахер.

Для «Челси» это первая победа с 11 марта. С тех пор прошло 56 дней…