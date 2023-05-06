«Челси» выиграл впервые за 56 дней

«Челси», наконец, смог порадовать армию своих болельщиков. В субботу команда Фрэнка Лэмпарда отпраздновала гостевую победу над «Борнмутом».
Лондонцам на юге Англии пришлось нелегко – счёт 1:1 держался до 82-й минуты. Затем чаши весов в пользу «пенсионеров» склонили Бенуа Бадьяшиль и Жоау Фелиш. Именно они забили голы, после чего на табло горели 1:3. Именно при этих цифрах прозвучал финальный свисток рефери. Что до первого гола в составе победителей, то его автором стал Конор Галлахер.
Для «Челси» это первая победа с 11 марта. С тех пор прошло 56 дней…
Протокол игры
|9'Галлахер Конор (0:1)
|(1:1) Винья Матиас21'
|82'Бадьяшиль Бенуа (1:2)
|86'Фелиш Жоау (1:3)
Нето Мурара•Смит Адам•Сенеси Маркос 45' •Келли Ллойд•Винья Матиас•Ротуэлл Джо 59' (Кук Льюис ( 59' ) •Хефферсон Лерма•Уттара Данго•Биллинг Филип 83' (Энтони Джейдон ( 83' ) •Кристи Райан 84' (Семеньо Антуан ( 84' ) •Соланке Доминик 90' (Брукс Дэвид ( 90' )
Аррисабалага Кепа•Чалоба Трево•Силва Тьяго•Бадьяшиль Бенуа 65' •Чилуэлл Бен 75' (Аспиликуэта Сесар ( 75' ) •Канте Н'Голо 20' 63' (Лофтус-Чик Рубен ( 63' ) •Фернандес Энцо•Галлахер Конор•Мадуэке Нони 76' (Зиеш Хаким ( 76' ) •Хаверц Кай 84' (Фелиш Жоау ( 84' ) •Мудрик Михаил 15' 63' (Стерлинг Рахим ( 63' )
Запасные: Менди Эдуар•Пулишич Кристиан•Холл Льюис•Ковачич Матео
Сегодня. Стадион "Виталити " (Борнмут).
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