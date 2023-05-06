Лэмпард — о 12-м месте «Челси»: «Мне не больно, это реальность»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о текущем положении его команды в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, после 33 туров АПЛ «синие» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. До конца турнира лондонской команде осталось провести пять матчей.

«Наша позиция в чемпионате — это реальность. Мне не больно. Я был частью этого клуба, когда он добивался больших успехов. Но в любом виде спорта можно встретиться с моментами невзгод», — цитирует Лэмпарда Goal.com.

Свой ближайший матч «Челси» проведёт сегодня, 6 мая, против «Борнмута». Игра начнётся в 17:00 по московскому времени.