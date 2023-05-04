Джейсон Канди: «Челси» – худшая команда Англии прямо сейчас»

Экс-игрок «Челси» Джейсон Канди считает свою бывшую команду худшей в Англии в данный момент. У «пенсионеров» 6 поражений подряд и серия из 8 матчей без побед. Клуб располагается на двенадцатом месте в Английской премьер-лиге.

«Челси» – худшая команда Англии прямо сейчас. Под каким углом ни посмотри на ситуацию, происходящее – настоящая катастрофа. Эти игроки не должны играть за команду. Просто позор», – цитирует Канди журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

Постоянным тренером «Челси» по окончанию сезона, скорее всего, станет Маурисио Почеттино. Аргентинец ведёт продвинутые переговоры с руководством «синих» о назначении на «Стэмфорд Бридж».