Невилл: «Все проблемы «Челси» — это вина Бёли»

Экс-игрок сборной Англии и футбольный эксперт Гари Невилл раскритиковал работу нового владельца «Челси» Тодда Бёли.

«По мне, абсолютно все проблемы «Челси» идут сверху. С приходом Бёли в клубе начался хаос. Вся работа нового владельца привела к ужасающим результатам, он не изучил лигу, но теперь быстро научится. Повторюсь, все что произошло — это вина Бёли», — цитирует Невилла Sky Sports.

«Челси» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 39 набранных очков после 33 игр. В следующем туре лондонский клуб встретится в гостях с «Борнмутом», матч пройдет 6 мая в 17:00 по мск.