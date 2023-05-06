Галлас: «Не думаю, что Маунт подойдёт «Ливерпулю»

Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас считает, что полузащитник «синих» Мэйсон Маунт не подойдёт «Ливерпулю». Напомним, 24-летний англичанин является главной трансферной целью команды Юргена Клоппа на грядущее лето.

«Не думаю, что Маунт подойдёт «Ливерпулю». Он является игроком, который лучше выступает в роли плеймейкера. В «Ливерпуле» всё совершенно иначе, Мэйсон не будет производить такой же эффект, как и в «Челси». Он всё ещё может остаться на «Стэмфорд Бридж» и стать там очень важным футболистом», – цитирует Галласа Liverpool Echo.

У Маунта в конце следующего сезона заканчивается контракт с «Челси». Руководство «синих» летом попытается вновь убедить англичанина продлить соглашение.