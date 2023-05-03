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Патрик Виейра: «Надеюсь, «Челси» сможет найти тренера, который вернёт команду на высокие места»

03 Мая 2023 • 11:49 Комментировать
Борнмут
...
Челси
06.05 17:00

Бывший игрок «Арсенала» Патрик Виейра выразил надежду, что лондонский «Челси» сможет справиться со своими проблемами. Напомним, сейчас клуб идёт с шестью поражениями подряд во всех турнирах и располагается на двенадцатом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

«В «Челси» слишком много игроков, поэтому работа в этой команде будет сложной для любого тренера. Тем не менее, мы говорим об одном из крупнейших клубов Англии, поэтому работа на «Стэмфорд Бридж» привлекательна для многих специалистов. Надеюсь, «Челси» сможет найти тренера, который вернёт команду на высокие места», – сказал Виейра в эфире Sky Sports.

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Челси Патрик Виейра
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БОРНМУТ ЧЕЛСИ
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