Почеттино может изменить трансферные планы «Челси»

Маурисио Почеттино может внести изменения в трансферные планы лондонского «Челси», если получит назначение на должность главного тренера. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла в социальных сетях.

Источник отмечает, что в данный момент руководство «Челси» хочет приобрести нового голкипера, полузащитника и нападающего. Именно эти позиции верхушка клуба считает приоритетными для усиления. При этом Почеттино может внести в эти планы изменения.

Напомним, Маурисио в данный момент является фаворитом на должность главного тренера «Челси». Временным наставником «синих» пока является Фрэнк Лэмпард, с которым «синие» проиграли 6 матчей подряд.