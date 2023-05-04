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Почеттино может изменить трансферные планы «Челси»

04 Мая 2023 • 12:57 Комментировать
Борнмут
...
Челси
1 3.50 X 3.50 2 2.07
06.05 17:00

Маурисио Почеттино может внести изменения в трансферные планы лондонского «Челси», если получит назначение на должность главного тренера. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла в социальных сетях.

Источник отмечает, что в данный момент руководство «Челси» хочет приобрести нового голкипера, полузащитника и нападающего. Именно эти позиции верхушка клуба считает приоритетными для усиления. При этом Почеттино может внести в эти планы изменения.

Напомним, Маурисио в данный момент является фаворитом на должность главного тренера «Челси». Временным наставником «синих» пока является Фрэнк Лэмпард, с которым «синие» проиграли 6 матчей подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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