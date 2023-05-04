Чех: «Очень грустно видеть «Челси» на двенадцатом месте в АПЛ»

Бывший голкипер лондонского «Челси» Петр Чех прокомментировал последние результаты лондонского клуба. Напомним, после возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера, «Челси» потерпел 6 поражений подряд во всех турнирах, забив в этих матчах всего два гола.

«Очень грустно видеть «Челси» на двенадцатом месте в АПЛ. Тем не менее, в команде есть много опытных игроков, которые сталкивались со сложными моментами в своей карьере. Надеюсь, Фрэнк Лэмпард сможет поладить с игроками и найти решение к ближайшим матчам. Иногда достаточно одной победы, чтобы встать на правильный путь», – цитирует Чеха Football Daily.