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Лэмпард включил Мудрика в основу: Состав «Челси» на матч с «Борнмутом»

06 Мая 2023 • 16:18 Комментировать
Борнмут
1:1
Челси
1 3.55 X 3.05 2 2.25
1-й тайм

В субботу «Челси» будет проводить гостевой матч Премьер-лиги Англии против «Борнмута». Наставник лондонской команды Фрэнк Лэмпард принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кепа, Чалоба, Тьяго Силва, Бадьяшиль, Чилуэлл, Канте, Энцо Фернандес, Галлахер, Мудрик, Мадуэке, Хаверц.

Отметим тот факт, что с первых минут на поле выйдет украинский вингер Михаил Мудрик. В составе «Челси» он пока что не блещет, хотя клуб заплатил за него в зимнее трансферное окно целых 70 миллионов евро.

Матч «Борнмут» - «Челси» стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Челси
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БОРНМУТ ЧЕЛСИ
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