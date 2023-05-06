Лэмпард включил Мудрика в основу: Состав «Челси» на матч с «Борнмутом»

В субботу «Челси» будет проводить гостевой матч Премьер-лиги Англии против «Борнмута». Наставник лондонской команды Фрэнк Лэмпард принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кепа, Чалоба, Тьяго Силва, Бадьяшиль, Чилуэлл, Канте, Энцо Фернандес, Галлахер, Мудрик, Мадуэке, Хаверц.

Отметим тот факт, что с первых минут на поле выйдет украинский вингер Михаил Мудрик. В составе «Челси» он пока что не блещет, хотя клуб заплатил за него в зимнее трансферное окно целых 70 миллионов евро.

Матч «Борнмут» - «Челси» стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.