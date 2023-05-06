Тренер «Борнмута»: «Челси» наказал нас за ошибки»

В тридцать пятом туре английского чемпионата «Борнмут» потерпел домашнее поражение от «Челси» - 1:3. Наставник «Борнмута» Гари О'Нил читает, что главной причиной поражения стали просчеты игроков «вишен», за которые команда была эффективно наказана «Челси».

- Я не уверен в пенальти. Не думаю, что там был достаточный контакт для пенальти. Сегодня я увидел немало хорошего футбола в исполнении своей команды, но, в то же время, были две ошибки, за которые мы заплатили двумя голами. Можно хорошо играть 75 минут, а потом пропустить два гола, что и случилось. А такого не должно случаться, - цитирует слова Гари О'Нила BBC Sport.