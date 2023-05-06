Мудрик выйдет в стартовом составе «Челси» на матч с «Борнмутом»

Вингер «Челси» Михаил Мудрик появится в стартовом составе своей команды на сегодняшний матч против «Борнмута», который состоится на выезде. Инсайдер C345 Sam сообщает, что в основе лондонцев также выйдет другой январский новичок – Нони Мадуэке, который ранее на этой неделе отметился дебютным голом за «Челси» в матче против «Арсенала».

Мудрик пока отметился за «Челси» двумя результативными передачами в Английской премьер-лиге. Михаил в январе перешёл в команду из донецкого «Шахтёра» за 70 миллионов евро.

Напомним, «Челси» сейчас идёт с шестью поражениями подряд во всех турнирах. В случае поражения «Борнмуту» команда может опуститься на тринадцатую строчку в АПЛ.