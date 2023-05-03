«Челси» придётся бесплатно отпустить Обамеянга летом

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг вряд ли останется в клубе на следующий сезон.

Лондонцы намерены выставить 33-летнего игрока на трансфер, поскольку тот не вписывается в их планы. Как отмечает журналист Мэтт Лоу, «Челси» будет трудно выручить от продажи габонца хоть какие-то средства – никто из потенциальных претендентов не готов платить за сделку. Таким образом, чтобы расстаться с ветераном и разгрузить зарплатную ведомость, руководству «синих» придётся согласиться на бесплатный уход форварда.

Интерес к Пьер-Эмерику Обамеянгу проявляет «Барселона», однако каталонский гранд готов вернуть футболиста исключительно на правах свободного агента.