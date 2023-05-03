Фабрегас: «Челси» может выиграть АПЛ в следующем сезоне, как в 2017 году»

Экс-хавбек «Челси» Сеск Фабрегас сравнил нынешний сезон «синих» с кампанией 2015/16, когда команда в статусе действующего чемпиона Англии финишировала на десятом месте в турнирной таблице. Спустя год «Челси» вновь выиграл титул под руководством Антонио Конте.

«6 лет назад мы провели ужасный сезон. Моуринью тогда заменил Хиддинк, а затем пришёл Конте, который лично поговорил с каждым и призвал начать всё с чистого листа. Нам удалось выиграть чемпионство после сезоне, где мы финишировали на десятом месте. «Челси» обошёл в борьбе таких тренеров, как Гвардиола и Клопп. В следующем сезоне такое тоже возможно, особенно если придёт тренер с характером, который сможет сплотить игроков», – сказал Фабрегас в эфире Sky Sports.