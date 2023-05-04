Роналду может вернуться в Европу - клуб АПЛ заинтересован в его приглашении

Лондонский «Челси» находится на пороге больших перемен, клуб намерен основательно перетрясти летом состав, не говоря уже о том, что его, скорее, всего, возглавит другой тренер. Им может стать Маурисио Почеттино, который, как сообщает Football London, намеревается пригласить в состав не кого-нибудь, а самого Криштиану Роналду!

Пока что подробности возможной сделки не сообщаются, но, как известно, дела португальца в Саудовской Аравии идут не совсем так, как он планировал поначалу, когда ему оказали просто-таки сказочный прием.

Напомним, что Роналду выступает в Саудовской Аравии с декабря прошлого года.