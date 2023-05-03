Пети: «Мне очень жаль фанатов «Челси», смотреть на такую игру просто стыдно»

Бывший игрок «Челси» Эмануэль Пети раскритиковал команду за выступления против «Арсенала» в лондонском дерби, которое проходило прошлым вечером в Английской премьер-лиге. «Челси» проиграл 1:3 и потерпел шестое поражение подряд во всех турнирах.

«Я был близок к скамейке запасных «Челси» и видел, как некоторые футболисты спорили между собой. Был в шоке от того, что происходило в первом тайме. У игроков нет ни гордости, ни чувства единения, ни дружбы. Ты можешь посадить на скамейку хоть 20 тренеров, это ничего не изменит. Думаю, клубу сперва нужно провести чистку в раздевалке, и лишь затем думать о тренере. Мне очень жаль фанатов, смотреть на такую игру просто стыдно», – цитирует Пети журналист Саймон Филлипс.