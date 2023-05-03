Петр Чех – новый член Зала славы АПЛ

Бывший голкипер лондонских «Челси» и «Арсенала» Петр Чех вошёл в Зал славы Английской премьер-лиги. Официальный сайт турнира сообщил, что чешский вратарь выиграл голосование, опередив других кандидатов.

Напомним, Чех является рекордсменом Премьер-лиги по количеству сухих матчей. Петр 202 раза сумел сохранить свои ворота на замке. Все свои четыре чемпионских титула АПЛ бывший футболист взял в составе «Челси», где также становился победителем Лиги чемпионов.

Вместе с Чехом в Зал славы Английской премьер-лиги также вошёл бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.