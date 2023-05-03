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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Петр Чех – новый член Зала славы АПЛ

03 Мая 2023 • 15:41 Комментировать
Борнмут
...
Челси
06.05 17:00

Бывший голкипер лондонских «Челси» и «Арсенала» Петр Чех вошёл в Зал славы Английской премьер-лиги. Официальный сайт турнира сообщил, что чешский вратарь выиграл голосование, опередив других кандидатов.

Напомним, Чех является рекордсменом Премьер-лиги по количеству сухих матчей. Петр 202 раза сумел сохранить свои ворота на замке. Все свои четыре чемпионских титула АПЛ бывший футболист взял в составе «Челси», где также становился победителем Лиги чемпионов.

Вместе с Чехом в Зал славы Английской премьер-лиги также вошёл бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Петр Чех Арсенал Лондон
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