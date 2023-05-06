«Челси» сохранил место в АПЛ

В субботу «Челси» удалось прервать серию без побед. Лондонцы обыграли на выезде «Борнмут» с результатом 3:1. Это была первая победа «пенсионеров» с 11 марта.

Обыграв «Борнмут», «Челси» обеспечил себе место в Премьер-лиге Англии на следующий сезон. Теперь команда Фрэнка Лэмпарда математически не может оказаться в тройке худших и отправиться в Чемпионшип.

Тот факт, что «Челси» только 6 мая гарантировал себе сохранение места в элитном дивизионе, лишь подчёркивает провальный сезон команды. Прямо сейчас «пенсионеры» занимают лишь 11-е место в турнирной таблице. И это при огромных затратах на трансферном рынке…