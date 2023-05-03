Фабрегас: «У «Челси» очень качественный состав, но порой это ничего не значит»

Экс-полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас считает, что лондонской команде не хватает структуры и тактики. Напомним, вчера «синие» проиграли в дерби «Арсеналу» 1:3 на выезде. Это поражение стало для команды шестым подряд во всех турнирах. Во всех этих поединках «пенсионерами» руководил временны тренер Фрэнк Лэмпард.

«У меня в детстве был тренер, у которого было 11 оливок. Он сумбурно бросал их на стол без какой-либо тактики. «Челси» сейчас смотрится подобным образом. У команды есть капитан сборной Бразилии, чемпион мира и игроки сборной Англии, но порой это не имеет никакого значения», – сказал Фабрегас в эфире Sky Sports.