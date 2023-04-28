Уокер: «Холанн очень высок и силён, мы должны этим пользоваться»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал, что думает об игре нападающего Эрлинга Холанна.

Норвежский футболист забил свой 33-й гол в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги в недавнем матче с «Арсеналом» (4:1), установив бомбардирский рекорд чемпионата при нынешнем формате.

«Я не думаю, что многие могут повторить то, что сделал Холанн в своём первом сезоне здесь, – высказывается Уокер. – Нужно снять перед ним шляпу. Эрлинг – большой нападающий, и нам нужно пользоваться наличием впереди такого игрока. Он очень силён, высок и быстр», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова англичанина.