Гвардиола: «Как чувствуем себя после победы над «Арсеналом»? Нормально, ничего особенного не случилось»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии команды после разгромной победы над «Арсеналом» 4:1. Напомним, если «горожане» выиграют оба своих матча в запасе, команда поднимется на первое место в турнирной таблице АПЛ и оторвётся от «Арсенала» на 4 очка.

«Как чувствуем себя после победы над «Арсеналом»? Нормально, ничего особенного не случилось. Игроки восстанавливались, а затем получили выходной. Мы с уверенностью подходим к матчу против «Фулхэма». Победа в матчах помогает сохранять готовность. В воскресенье у нас будет очередная возможность», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.