Гвардиола: «Аке чувствует себя намного лучше, но пока не тренируется с командой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии центрального защитника Натана Аке, который пропустил последние матчи из-за травмы.

«Аке чувствует себя намного лучше, но пока не тренируется с командой. Очень важно, чтобы игроки знали своё тело и реакцию на некоторые вещи. Я не думаю, что Натан будет долго отсутствовать», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, Аке в нынешнем сезоне является основным защитником «Манчестер Сити». Игрок пользуется большим доверием со стороны Гвардиолы. Это при том, что прошлым летом нидерландец был близок к уходу из команды и возвращению в лондонский «Челси».