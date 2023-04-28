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Гвардиола: «Аке чувствует себя намного лучше, но пока не тренируется с командой»

28 Апреля 2023 • 15:46 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Сити
1 12.00 X 6.10 2 1.25
30.04 16:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии центрального защитника Натана Аке, который пропустил последние матчи из-за травмы.

«Аке чувствует себя намного лучше, но пока не тренируется с командой. Очень важно, чтобы игроки знали своё тело и реакцию на некоторые вещи. Я не думаю, что Натан будет долго отсутствовать», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, Аке в нынешнем сезоне является основным защитником «Манчестер Сити». Игрок пользуется большим доверием со стороны Гвардиолы. Это при том, что прошлым летом нидерландец был близок к уходу из команды и возвращению в лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Натан Аке
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