Холанн – первый за 92 года игрок топ-дивизиона Англии с 50 голами в сезоне

«Манчестер Сити» в воскресенье вырвался на вершину турнирной таблицы чемпионата Англии. Команда Хосепа Гвардиолы обошла «Арсенал» за счёт гостевой победы над «Фулхэмом» со счётом 2:1.

Один из голов «Манчестер Сити» на свой счёт записал нападающий Эрлинг Холанн. Для норвежца это 50-й забитый мяч во всех турнирах сезона 2022/2023. Как сообщает BT Sport, Холанн стал первым с 1931 года игроком из клуба топ-дивизиона Англии с 50 голами за сезон.

Напомним, что Эрлинг Холанн играет за «Манчестер Сити» с лета прошлого года после перехода из «Боруссии» Дортмунд.

Следующий матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт 3 мая – против «Вест Хэма».