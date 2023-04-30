Гвардиола: «Когда ты умираешь, о тебе забывают через несколько дней – так и в футболе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиолы пофилософствовал в ходе общения с журналистами.

«В жизни всё проходит. Когда ты умираешь, о тебе помнят ещё несколько дней, а затем забывают. Это правда, не смейтесь. Так и в футболе. Когда в команду приходят новые футболисты, я должен их стимулировать. Для меня это всё время вызов», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» в воскресенье проведёт гостевой матч Премьер-лиги Англии против «Фулхэма». Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы на два очка отстаёт от «Арсенала», проведя на две игры меньше.