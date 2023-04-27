Холанн установил абсолютный рекорд по голам в АПЛ за сезон

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн установил абсолютный рекорд по числу голов за сезон в АПЛ. Минувшим вечером норвежец оформил свой 33-й мяч в сезоне, если брать только чемпионат Англии. Тем не менее, впереди у «горожан» ещё семь матчей Премьер-лиги и голеадор вполне может упрочить своё достижение.

Ранее рекорд принадлежал Мохамеду Салаху – в сезоне-2017/18 египтянин забил 32 гола в 38 матчах.

Отметим, что достижение Холанна не является чистым рекордом, так как Энди Коул в составе «Ньюкасла» в сезоне-1993/94 и Алан Ширер в составе «Блэкберна» в сезоне-1994/95 забивали по 34 мяча каждый. Но тогда в рамках сезона проводилось по 42 игры, а сейчас - 38.

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