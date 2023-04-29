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Уокер: «Я ненавижу быть запасным»

29 Апреля 2023 • 00:58 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Сити
1 12.50 X 6.20 2 1.23
30.04 16:00

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер ответил на вопрос о своём положении в команде.

32-летний футболист не всегда попадает в стартовый состав в последних матчах «горожан»: в противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» он провёл на поле лишь несколько минут за два матча, а также остался на скамейке запасных в поединке с «Ливерпулем» в начале апреля.

«Каждый из нас считает, что должен постоянно играть, и иногда всё выходит из-под контроля. Главное – это твоя реакция на происходящее. Я больше всех ненавижу быть запасным, но с опытом и возрастом я научился относиться к этому иначе – в таком случае я забываю про тренера и стараюсь сделать всё, чтобы оказать поддержку товарищам со стороны», – цитирует Уокера журналист Джек Гаган.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер
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ФУЛХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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