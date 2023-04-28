Гвардиола: «То, что случилось с «Арсеналом», может случиться и с нами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что чемпионская гонка в Премьер-лиге ещё не завершилась. После победы над «Арсеналом» (4:1) шансы «горожан» на титул выросли – они хоть и отстают от «канониров» на два очка, но имеют две игры в запасе.

«Я сказал футболистам: то, что случилось с «Арсеналом» – три ничьи и одно поражение – может случиться и с нами. Скажете, что это невозможно? Нет, друзья мои, это возможно. Мы должны это осознавать, и тогда нам будет проще не терять очки», - сказал Гвардиола журналистам.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 30 апреля – против «Фулхэма» на поле соперника.