Бернарду Силва: «В матче с «Арсеналом» Холанн и де Брёйне сыграли как звери»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва оценил игру Эрлинга Холанна и Кевина де Брёйне в недавней встрече с «Арсеналом».

«Золотая» битва, прошедшая в среду, завершилась разгромной победой «горожан» – 4:1. Норвежец записал на свой счёт два результативных паса и забитый мяч, в то время как бельгиец дважды забил и однажды ассистировал.

«В матче с «Арсеналом» они сыграли как настоящие звери, постоянно прорываясь к чужим воротам. Обычно Кевин делает голевые передачи на Эрлинга, но в этот раз всё было наоборот. Зная, что «Арсенал» будет прессинговать персонально, мы пытались максимально растянуть их, чтобы у Эрлинга и Кевина было как можно больше пространства впереди», – цитирует журналист Дэвид Макдоннелл португальца.