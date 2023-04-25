«Фулхэм» включился в борьбу за защитника «Бенфики»

Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо может пополнить состав «Фулхэма».

По информации Sky Sports, предстоящим летом «дачники» планируют усилить линию обороны и рассматривают кандидатуру 27-летнего испанца. В конце сезона у него заканчивается контракт с португальской командой, и «Фулхэм» сможет подписать футболиста бесплатно. При этом отмечается, что «Ювентус», «Милан», «Вильярреал» и «Валенсия» тоже наблюдают за Гримальдо. Ранее сам игрок заявил, что не знает, где окажется в межсезонье.

В текущем сезоне защитник провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и записал на свой счет 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.