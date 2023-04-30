Холанн повторил абсолютный рекорд АПЛ по голам

В воскресенье вечером «Манчестер Сити» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Фулхэмом» со счётом 2:1. Один из голов за команду Хосепа Гвардиолы забил нападающий Эрлинг Холанн.

Теперь у Холанна 34 гола в текущем чемпионате Англии. Он повторил абсолютный бомбардирский рекорд, который ранее долгие годы делили Эндрю Коул и Алан Ширер. Они забили по 34 гола в сезонах 1993/1994 и 1994/1995 соответственно. При этом тогда чемпионат Англии состоял из 42 туров, а не из 38, как сейчас. При этом Холанн даже на более короткой дистанции смог повторить этот показатель.

Впереди у «Манчестер Сити» ещё шесть матчей Премьер-лиги, и Холанн может установить новый абсолютный рекорд.