Гивен: «У «Манчестер Сити» впереди ещё будут сложные игры»

Бывший вратарь «Манчестер Сити» Шей Гивен полагает, что ожидаемая разгромная победа над «Арсеналом» (4:1) – это ещё не конец чемпионской гонки для «горожан», а в чемпионате Англии подопечных Хосепа Гвардиолы ещё будут ждать непростые матчи.

«Это еще не конец. Следующим будет матч с «Фулхэмом» на выезде, и это непросто, также они должны отправиться к «Эвертону» и встретиться с «Брайтоном» и «Брентфордом» на выезде в конце сезона – это тяжелые игры», - цитирует Гивена ВВС.

Напомним, что у «Манчестер Сити» в текущем сезоне АПЛ осталось семь матчей. У «Арсенала» - всего пять.

Обзор минувшего матча читайте в нашем материале.