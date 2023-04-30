Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Фулхэмом» (2:1) в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги.

Специалист отметил, что игра была напряжённой до самого конца, но другого и не следовало ожидать.

«Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Мы играли хорошо, были на подъеме. Нам было непросто, поскольку соперник хорошо проявил себя в обороне, в штрафной было очень тяжело», - приводит слова Гвардиолы BBC.

«Горожане» возглавили турнирную таблицу, опередив лондонский «Арсенал» на один балл и при этом имея одну игру в запасе.

3 мая «Манчестер Сити» сыграет против «Вест Хэма».