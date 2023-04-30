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«Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм» в Лондоне и вышел на первое место в АПЛ

30 Апреля 2023 • 18:04 Комментировать
Фулхэм
1:2
Манчестер Сити
окончен

«Фулхэм» и «Манчестер Сити» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Встреча 34-го тура АПЛ состоялась 30 апреля на стадионе «Крэйвен Коттедж».

Протокол игры  
Фулхэм1:2Манчестер Сити
  3'Холанн Эрлинг (0:1)
(1:1) Винисиус Карлос15'  
  36'Альварес Хулиан (1:2)
Лено БерндТете Кенни  70'Адарабиойо ОлуватосинРим Тим 22' (Диоп Исса ( 22') Робинсон ЭнтониРид Харрисон 76' (Манор Соломон ( 76') Пальинья ЖоауУилсон Гарри 76' (Лукич Саша ( 76') Перейра Андреас 59' (Кэрни Том ( 59') Рид Бобби 77' (Джеймс Дэниэл ( 77') Винисиус Карлос
Запасные: Родак МарекДаффи ШейнКебано НескенсСедрик Соареш
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенАканджи МануэльСтоунс ДжонРодри ЭрнандесМарез Рияд 83' (Силва Бернарду ( 83') Альварес Хулиан 83' (Фоден Фил ( 83') Гюндоган ИлкайГрилиш Джек  70'Холанн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикГомес СерхиоФиллипс КэлвинПерроне МаксимоОртега ШтефанКарсон Скотт
30 апреля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

Гвардиола приготовил небольшую ротацию для «Фулхэма» - в основе оказались Хулиан Альварес и Рияд Марез, заменившие Кевина Де Брёйне (микротравма) и Бернарду Силву (получил отдых). Но оставшаяся часть атакующего трио (Холанн, Грилиш, Гюндоган) была в строю. У «дачников» одна серьёзная потеря, но она знатно убивает атакующий потенциал. Из-за дисквалификации вот уже шестой матч АПЛ пропускает лучший бомбардир «Фулхэма» последних лет – Александар Митрович.

Зато быстро заявил о себе другой супербомбардир. В первой же атаке «Манчестер Сити» Тим Рим принял на бедро Хулиана Альвареса, подарив пенальти Эрлингу Холанну. Норвежец не оплошал, пробив Лено ударом с 11 метров – 0:1. Правда, лидировали в счёте «горожане» совсем недолго. Первая осмысленная атака «Фулхэма» тоже завершилась голом, и тут даже стандарта не потребовалось.

Перейра забросил мяч в штрафную на Уилсона, который головой сбросил в центр на Винисиуса. Бразилец ударом в касание метров с десяти не оставил даже малейших шансов Эдерсону – 1:1. Но этот гол стал лишь вспышкой. «Сити» далее уверенно и плотно насел на ворота «Фулхэма». Холанн по левому краю нашёл Грилиша, Джек из пределов штрафной площади бил на силу, но Лено перевёл мяч в перекладину.

Гол пришёл под занавес первого тайма. Рияд Марез бросил в прорыв Альвареса, Хулиан финтом убрал Палинью, примерился и метров с 22-х пробил в угол – 1:2. Мог ещё и Гюндоган отличиться, тоже получивший пас от Мареза, но пробивший с гораздо более близкой дистанции, Лено выручил «Фулхэм» в том эпизоде. Немец продолжил творить чудеса ещё и после перерыва. На дубль заходил Холанн, просто расстреливавший Лено с 10 метров после прострела Грилиша. Все уже увидели гол, но Бернд отразил удар.

На дубль заходил и Альварес, подобравший отскок после дриблинга Мареза. Теперь Хулиан бил со средней дистанции, тоже посылал мяч в угол, но Лено записал себе в актив очередной сейв. Давление «Сити» не принесло больше голов, поэтому избежать нервной концовки не удалось. Не хватило сил гостям на 90 минут, зато «Фулхэм» неплохо забегал. Тут ещё Эдерсон начал чудить на ровном месте, сталкиваясь с Диашем. Правда, сам же бразилец исправил ситуацию в том эпизоде, накрыв затем Винисиуса.

Не без приключений побеждает «Манчестер Сити», но победа есть победа. Тем более, выводящая наконец команду Гвардиолы на первое место. «Горожане» на один балл опередили «Арсенал» и ещё имеют матч в запасе.

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Фулхэм Манчестер Сити
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