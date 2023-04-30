Хулиан Альварес: «Теперь нам нужно удержаться на вершине»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес прокомментировал возвращение своей команды на первое место в Премьер-лиге.

В воскресенье «горожане» одолели на выезде «Фулхэм» (2:1) благодаря голам Эрлинга Холанна и Альвареса. Аргентинец побеседовал с журналистом после завершения поединка: «Сейчас мы находимся именно там, где и хотели находиться перед началом сезона, и теперь нам необходимо удержаться на вершине турнирной таблицы. Каждая следующая игра – финал. Нужно сплотиться для финального рывка. Мы знали, что матч с «Фулхэмом» будет непростым, но нам удалось выдержать давление и добиться своего», – цитирует City Zone форварда.