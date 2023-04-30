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«Манчестер Сити» объяснил отсутствие де Брёйне в заявке

30 Апреля 2023 • 16:45 Комментировать
Фулхэм
1:2
Манчестер Сити
1 9.00 X 4.70 2 1.37
перерыв

«Манчестер Сити» в воскресенье проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Фулхэма». Полузащитник Кевин де Брёйне не попал даже в число запасных игроков «горожан».

«Де Брёйне нет в заявке, потому что он не полностью готов», - говорится на официальном сайте «горожан» без каких-либо подробностей.

В сезоне 2022/2023 де Брёйне провёл за «Манчестер Сити» 42 официальных матча. В них 31-летний бельгиец забил девять голов и отдал 27 результативных передач на партнёров.

Следить за развитием событий на поле в матче между «Фулхэмом» и «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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ФУЛХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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