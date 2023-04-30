«Манчестер Сити» объяснил отсутствие де Брёйне в заявке

«Манчестер Сити» в воскресенье проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Фулхэма». Полузащитник Кевин де Брёйне не попал даже в число запасных игроков «горожан».

«Де Брёйне нет в заявке, потому что он не полностью готов», - говорится на официальном сайте «горожан» без каких-либо подробностей.

В сезоне 2022/2023 де Брёйне провёл за «Манчестер Сити» 42 официальных матча. В них 31-летний бельгиец забил девять голов и отдал 27 результативных передач на партнёров.

Следить за развитием событий на поле в матче между «Фулхэмом» и «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.