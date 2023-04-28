Гюндоган ответил на вопрос о своём будущем на фоне слухов о переходе в «Барселону»

Капитан «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вновь высказался на тему своего будущего.

Полузащитник пока не продлил с «горожанами» контракт, истекающий через два месяца. Кроме того, как неоднократно сообщилась, переговоры с 32-летним игроком ведёт «Барселона».

«Быть капитаном «Манчестер Сити» – огромная гордость для меня. Сейчас я мотивирован сильнее, чем когда-либо ранее. С нетерпением жду матчей, которые нам предстоит провести в ближайшее время. Что касается моего будущего, то я по-прежнему не определился. Мы продолжаем переговоры. Скоро всё будет известно», – рассказал в интервью AS хавбек.