Рангник: «Аканджи совсем не похож на того игрока, которым был в «Боруссии» Дортмунд»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился впечатлениями от прогресса Мануэля Аканджи в «Манчестер Сити». Напомним, швейцарец перебрался в команду Хосепа Гвардиолы прошлом летом из дортмундской «Боруссии».

«Аканджи совсем не похож на того игрока, которым был в «Боруссии» Дортмунд. Он действует так, словно давно играет в «Манчестер Сити» на высочайшем уровне. Хосеп Гвардиола проделал с ним большую работу. Он изначально знал, на что способен Мануэль и помог ему стать лучше своими советами. Подобная ситуация была с Йозуа Киммихом в «Баварии», – цитирует Рангника Sport Witness.