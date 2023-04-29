Гвардиола высказался о конкуренции в топ-лигах

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему того, как сложно завоёвывать трофеи на высоком уровне.

«Премьер-лига этого сезона очень сложная из-за качеств «Арсенала». Но в прошлом – против «Ливерпуля» – тоже было невероятно тяжело. В «Барселоне» я тоже помню, как тяжело было бороться с «Реалом». Поэтому когда вы говорите «эта команда лучше, чем эта» или «эта лига сложнее, чем другая»… - они все очень сложные!» - сказал Гвардиола в программе Football Daily.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» проведёт 30 апреля – против «Фулхэма» на выезде.