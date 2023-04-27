Гвардиола объяснил, почему выпустил Аканджи на позиции левого защитника в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему выпустил центрального защитника Мануэля Аканджи на позиции левого защитника во вчерашнем матче с «Арсеналом» в Английской премьер-лиге. Напомним, поединок закончился разгромной победой «горожан» со счётом 4:1.

«При таком построении Лапорт раньше был нашим лучшим выбором, но я изменил мнение, когда увидел Аканджи в матчах против «Баварии». Он хорошо противодействовал Кингсли Коману и выигрывал единоборства. Я посчитал, что Мануэль сможет справиться с задачей, ведь он очень умный футболист», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.