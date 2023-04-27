Стоунс: «Болельщики распевали моё имя? Я очень тронут»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс тронут тем, что болельщики распевали его имя во время матча с «Арсеналом» в Премьер-лиге. Напомним, «горожане» разгромили «канониров» на своём домашнем стадионе 4:1 и сократили отставание от первого места на два очка. Это при том, что у подопечных Хосепа Гвардиолы есть два матча в запасе.

«Болельщики распевали моё имя? Я очень тронут, это действительно очень трогательно для меня. Этой мой дом и всегда им будет, я ощутил это с самого начала. Думаю, между мной и фанатами есть взаимная любовь», – сказал Стоунс на послематчевом интервью официальному сайту «Манчестер Сити».