Лондонский «Фулхэм» на фоне интереса к Андреасу Перейре готов предложить своему игроку новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях. Об этом сообщает Football Insider.

Напомним, Перейра стал игроком «дачников» прошлым летом. Его текущий контракт с лондонской командой действует ещё три года. В текущем сезоне бразильский атакующий полузащитник является регулярным игроком «Фулхэма», на его счету – 32 матча в рамках АПЛ, в них он смог четыре раза отличиться забитым голом и шесть раз – голевым пасом. Помимо этого, на его счету один гол в Кубке Англии.

Ранее мы сообщали, что Перейрой заинтересовались в «Челси» и «ПСЖ».