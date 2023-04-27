«Фулхэм» приготовил новый контракт для Виллиана

Вингер «Фулхэма» Виллиан будет награждён новым контрактом за свои выступления.

34-летний футболист играет видную роль в успехах «дачников» в текущем сезоне, поэтому руководство клуба рассчитывает продолжить сотрудничество. Как сообщает UOL, Виллиану будет предложено двухлетнее соглашение. Первые обсуждения между сторонами уже стартовали. Нынешний трудовой договор экс-игрока «Арсенала» и «Челси» истекает в июне.

Виллиан принял участие в 22 поединках «Фулхэма» в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги, записав себе в актив три забитых мяча и четыре результативные передачи.