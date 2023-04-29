Гвардиола остро ответил на вопрос о любимом триумфе в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не смог ответить на вопрос, какая победа в чемпионате Англии является для него любимой.

«Ваш сын не может быть лучше вашей дочери!» - остро ответил Гвардиола в программе Football Daily, давая понять, что для него все титулы Премьер-лиги одинаково ценны.

Напомним, что под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии четыре раза. Испанский специалист работает с командой с лета 2016 года.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице Премьер-лиги. «Горожане» на два очка отстают от «Арсенала», проведя при этом на две игры меньше.