«Манчестер Сити» назвал состав на матч с «Фулхэмом»

В воскресенье «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Премьер-лиги Англии против «Фулхэма». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунс, Аканджи, Родри, Гюндоган, Грилиш, Марез, Альварес, Холанн.

В случае победы в Лондоне «Манчестер Сити» выйдет на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Матч между «Фулхэмом» и «Манчестер Сити» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.