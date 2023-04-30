Холанн забил 50-й гол в первом сезоне в «Манчестер Сити»

В воскресенье «Манчестер Сити» проводит гостевой матч чемпионата Англии против «Фулхэма». Команде Хосепа Гвардиолы удалось забить быстрый гол – пенальти реализовал нападающий Эрлинг Холанн.

Этот гол для Холанна стал 50-м в нынешнем сезоне. Как известно, 22-летний норвежец выступает за «Манчестер Сити» с лета прошлого года после трансфера из дортмундской «Боруссии».

Добавим, что Эрлинг Холанн оценивается экспертами портала transfermarkt в 170 миллионов евро.

Следить за матчем между «Фулхэмом» и «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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