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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко снова признан игроком месяца в «Арсенале»

11 Марта 2023 • 08:47 Комментировать
Фулхэм
...
Арсенал
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12.03 17:00

Украинский универсальный защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко второй месяц кряду признан игроком месяца в стане «канониров». Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала». В февральском голосовании он обошёл защитника Габриэля дос Сантоса, а также молодую звезду лондонцев Букайо Саку.

Напомним, что в прошедшем месяце украинец впервые в карьере забил в рамках АПЛ, поразив ворота «Астон Виллы» в важнейшем матче «канониров» на выезде (4:2). Тогда «Арсенал» после волевой победы вернулся на первую строчку чемпионата Англии после серии неудачных игр.

Ранее журналист Пирс Морган заявил, что Зинченко может претендовать на статус игрока сезона в АПЛ, а его конкурент по позиции Киран Тирни из-за успеха украинца подумывает о смене клуба из-за недостатка игровой практики.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко
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