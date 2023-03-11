Зинченко снова признан игроком месяца в «Арсенале»

Украинский универсальный защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко второй месяц кряду признан игроком месяца в стане «канониров». Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала». В февральском голосовании он обошёл защитника Габриэля дос Сантоса, а также молодую звезду лондонцев Букайо Саку.

Напомним, что в прошедшем месяце украинец впервые в карьере забил в рамках АПЛ, поразив ворота «Астон Виллы» в важнейшем матче «канониров» на выезде (4:2). Тогда «Арсенал» после волевой победы вернулся на первую строчку чемпионата Англии после серии неудачных игр.

Ранее журналист Пирс Морган заявил, что Зинченко может претендовать на статус игрока сезона в АПЛ, а его конкурент по позиции Киран Тирни из-за успеха украинца подумывает о смене клуба из-за недостатка игровой практики.