Журналист Морган: «Зинченко может претендовать на звание игрока сезона в АПЛ»

Британский журналист Пирс Морган, который прославивился благодаря скандальному интервью с португальским нападающим Криштиану Роналду, высказался об игре украинского полузащитника Александра Зинченко за лондонский «Арсенал».

«Я считаю, что Александр может претендовать на звание лучшего игрока сезона в АПЛ наряду с Эдегором и Сака. Тепловая карта Зинченко в матче против «Эвертона» была невероятной. Этот парень должен был играть на позиции левого латераля, но он находился буквально везде», - цитирует Моргана Talksport.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Зинченко принял участие в 18 поединках, отметившись одним голом и одной результативной передачей.