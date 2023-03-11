«Арсенал» ведёт переговоры о трансфере одного из лучших вингеров Бундеслиги

Лондонский «Арсенал» продолжает искать усиление в атаку. По информации от инсайдера Кристиана Фалька, руководство «канониров» находится в контакте с представителями вингера леверкузенского «Байера» Мусса Диаби.

Напомним, француз проводит уже свой четвёртый сезон в стане «фармацевтов» и за этот срок вырос в одного из лучших вингеров Бундеслиги. Сумма потенциального трансфера может обойтись «Арсеналу» в районе 80 миллионов евро.

23-летний Диаби в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Ранее также ходили слухи, что в возвращении своего воспитанника заинтересован французский «ПСЖ».