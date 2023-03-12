«Арсенал» за тайм разгромил «Фулхэм»

В 27-м туре Премьер-лиги «Арсенал» достаточно легко выиграл лондонское дерби у «Фулхэма». Габриэл Мартинелли достаточно быстро отправил мяч в сетку не без помощи рикошета от защитника, но судья усмотрел там офсайд. После подачи углового Габриэль дос Сантос ударом головой открыл счет - 1:0, всё по правилам. Вскоре в контратаке Леандро Троссар набросил мяч на голову Мартинелли, и тот не сплоховал. К 45-й минуте гости уже громили противника, у дальней штанги Мартин Эдегор получил мяч, обработал его и отправил в сетку - 3:0. После перерыва Олуватосин Адарабиойо запустил мяч в перекладину, результат не изменился.

«Арсенал» вернул отрыв от «Манчестер Сити» в пять очков, соперник - восьмой.