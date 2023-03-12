«Арсенал» за тайм разгромил «Фулхэм»

В 27-м туре Премьер-лиги «Арсенал» достаточно легко выиграл лондонское дерби у «Фулхэма». Габриэл Мартинелли достаточно быстро отправил мяч в сетку не без помощи рикошета от защитника, но судья усмотрел там офсайд. После подачи углового Габриэль дос Сантос ударом головой открыл счет - 1:0, всё по правилам. Вскоре в контратаке Леандро Троссар набросил мяч на голову Мартинелли, и тот не сплоховал. К 45-й минуте гости уже громили противника, у дальней штанги Мартин Эдегор получил мяч, обработал его и отправил в сетку - 3:0. После перерыва Олуватосин Адарабиойо запустил мяч в перекладину, результат не изменился.
«Арсенал» вернул отрыв от «Манчестер Сити» в пять очков, соперник - восьмой.
Протокол игры
|21'Габриэль дос Сантос (0:1)
|26'Мартинелли Габриэл (0:2)
|45'Эдегор Мартин (0:3)
Рамсдейл Аарон•Уайт Бен80' (Томиясу Такэхиро (80') •Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр72' (Нелсон Райс (72') •Эдегор Мартин• 74'Парти Томас•Джака Гранит•Сака Букайо72' (Тирни Киран (72') •Троссар Леандро77' (Жезус Габриэл (77') •Мартинелли Габриэл77' (Виейра Фабиу (77')
Запасные: Холдинг Роб•Тёрнер Мэтт•Жоржиньо II•Смит-Роу Эмил
12 марта. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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